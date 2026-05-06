(ANSA) - BRUXELLES, 06 MAG - La Commissione Ue prevede almeno 100 miliardi nel prossimo Bilancio pluriennale per politiche sociali e lotta alla povertà. Lo indicano i documenti del pacchetto sociale presentato oggi, con una prima strategia Ue anti-povertà, misure contro l'emergenza abitativa e il rafforzamento della 'Garanzia europea per l'infanzia' contro la povertà infantile. Il riferimento esplicito ai 100 miliardi non figurava nella proposta sul quadro finanziario 2028-2034, anche se Bruxelles aveva già indicato un obiettivo sociale del 14% su 865 miliardi dei nuovi piani di partenariato nazionali e regionali, con occupazione, inclusione sociale e housing. (ANSA).