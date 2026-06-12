(ANSA) - MANTOVA, 12 GIU - Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile alla Versalis, nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero, visibile nel cielo a chilometri di distanza, che fa temere possibili rischi ambientali. Gli operai sono stati evacuati e al momento non risultano feriti. Le forze dell'ordine hanno isolato la zona ed è stata sospesa la circolazione ferroviaria lungo la tratta Mantova-Monselice. Sul posto stanno operando dieci squadre dei vigili del fuoco. (ANSA).