(ANSA) - MANTOVA, 12 GIU - Sono circa ottocento le persone evacuate dalla Versalis di Mantova, dove questa mattina è scoppiato un incendio in un magazzino di materie plastiche. Lievemente intossicata una sola persona, sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Il prefetto di Mantova, Roberto Bolognesi, ha convocato d'urgenza il Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza. Spostati dai binari della ferrovia, che resta interrotta, tre vagoni contenenti cloruro di titanio. Il sindaco della città, Andrea Murari, ha emesso un'ordinanza che invita i cittadini, "a titolo precauzionale", a tenere chiuse le finestre e "a non stazionare all'esterno". Analoghi provvedimenti sono stati firmati dai sindaci dell'hinterland, come Bagnolo San Vito, Porto Mantovano, Borgo Virgilio e Suzzara. Previsto in alcuni casi anche il rientro all'interno degli edifici scolastici dei bambini impegnati nelle attività estive. (ANSA).