(ANSA) - MANTOVA, 12 GIU - Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco nello stabilimento chimico Versalis di Mantova, dove questa mattina è divampato un incendio nel magazzino solidi dei polimeri stirenici. Le fiamme sono state confinate al solo deposito ed è stata evitata la propagazione alle altre strutture dello stabilimento. Sono sette le squadre dei vigili del fuoco ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento, supportate da due autobotti chilolitriche e da un robot antincendio. Il monitoraggio dell'area viene effettuato anche con i droni del Corpo nazionale, dotati di termocamera. Secondo quanto comunicato dall'azienda, "nessuna persona è rimasta coinvolta e non risultano interessati impianti". Versalis ha fatto sapere di aver "attivato immediatamente tutte le procedure di emergenza previste, informando tempestivamente gli enti competenti. Al momento non sono note le cause dell'incendio, che saranno oggetto di accertamenti". Restano intanto in vigore fino a nuova comunicazione le ordinanze emesse dai sindaci del territorio, con l'invito ai cittadini a non sostare all'esterno e a tenere porte e finestre chiuse. A stabilirlo è stato il prefetto Roberto Bolognesi dopo la riunione del Comitato d'emergenza convocata nella tarda mattinata . Nel pomeriggio è previsto un nuovo incontro del Comitato, che valuterà i dati sulla qualità dell'aria rilevati da Arpa, insieme all'evoluzione delle condizioni meteo e del vento, per decidere i passi successivi. Arpa ha posizionato due campionatori per i rilievi e la nube, secondo quanto riferito, appare meno densa. (ANSA).