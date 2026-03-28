(ANSA) - BRASILIA, 28 MAR - "Il Brasile continuerà a sostenere, insieme al Messico, la candidatura di Michelle Bachelet alla carica di Segretario Generale delle Nazioni Unite". Lo riferisce oggi il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva in un post su X ribadendo il sostegno alla ex presidente cilena nonostante il clamoroso dietrofront del governo del leader ultraconservatore, José Kast, appena insediatosi a Santiago. "Bachelet - afferma Lula - è altamente qualificata e possiede il curriculum migliore per il ruolo, essendo stata due volte presidente del suo Paese, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e Direttrice Esecutiva di UN Women. Ha tutte le credenziali per essere la prima donna latinoamericana a guidare l'organizzazione, promuovendo la pace, rafforzando il multilateralismo e riportando la questione dello sviluppo sostenibile al centro dell'agenda internazionale". (ANSA).