(ANSA) - BRUXELLES, 17 GIU - "Il Consiglio europeo accoglie con favore gli sforzi annunciati dagli Stati membri e dai partner per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, una volta soddisfatte le condizioni necessarie. Qualsiasi accordo relativo a Hormuz non deve limitare la libertà di navigazione né alterarne la governance. Il Consiglio europeo ricorda il ruolo dell'operazione di difesa marittima Aspides, ne sottolinea il potenziale contributo alla stabilizzazione della regione e ne chiede il rafforzamento, in linea con il suo mandato". E' quanto si legge nell'ultima bozza di conclusioni del summit Ue, all'esame del Coreper questa sera. (ANSA).