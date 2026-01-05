(A,NSA) - PESCARA, 05 GEN - Il bottino dell'assalto al portavalori lungo la A14 presso Ortona, ammonterebbe a circa 400mila euro. Oltre al camion di traverso, ai fumogeni, ai veicoli incendiati e ai chiodi a terra, i malviventi avrebbero sparato colpi di arma da fuoco contro il mezzo blindato per costringerlo a fermarsi. La banda, si apprende, avrebbe usato un ordigno esplosivo per aprire il mezzo e la cassaforte, mentre gli operatori erano a bordo. Poi i malviventi, entrati in azione a bordo di auto di grossa cilindrata, si sono dati alla fuga con il bottino. (ANSA).