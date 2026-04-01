(ANSA) - TRIESTE, 01 APR - E' polemica in Friuli Venezia Giulia dopo le dichiarazioni del confermato segretario provinciale di Udine della Lega, Graziano Bosello, il quale ha attaccato duramente il Quirinale. "Sergio Mattarella, lo ribadisco, non è il mio presidente", ha detto dal palco Bosello, e lo ha fatto proprio in occasione del discorso in cui ha aperto al secondo mandato dopo un primo triennio. Il quotidiano Il Piccolo oggi pubblica un lungo servizio sull'atmosfera che si respira nel partito, citando, tra gli altri, il segretario regionale della Lega, il senatore Marco Dreosto, che ha più volte definito Bosello "la coscienza critica del partito", riconoscendo tuttavia che a volte usa "toni esasperati" e ha un modo di fare "irruento". (ANSA).