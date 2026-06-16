(ANSA) - TOKYO, 16 GIU - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi poco variata, dopo l'aggiornamento di ieri del record che ha visto il Nikkei sfiorare quota 70mila a seguito dell'annuncio della firma di un accordo tra Iran e Stati Uniti, mentre il prezzo del petrolio Brent tratta sotto gli 85 dollari al barile. In apertura l'indice di riferimento segna una variazione appena negativa dello 0,05%, a quota 69.284,16. Sul mercato dei cambi lo yen cede terreno sul dollaro a 160,20 ed è poco variato sull'euro a 185,70. (ANSA).