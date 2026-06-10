(ANSA) - TOKYO, 10 GIU - Prosegue la volatilità alla Borsa di Tokyo, che apre la seduta col segno meno dopo la ripresa delle ostilità in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, e mentre l'esercito israeliano avanza nell'occupazione del sud del Libano. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un ribasso dello 0,71% a quota 64.949,45, una flessione di 467 punti, con la tecnologia nuovamente sotto pressione. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a 160,30 e tratta poco sopra a un livello di 185 sull'euro. (ANSA).