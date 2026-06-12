(ANSA) - TOKYO, 12 GIU - La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana col segno più, in scia alla accelerazione degli indici azionari statunitensi - in concomitanza con lo sbarco in Borsa della società aerospaziale SpaceX, e dopo le anticipazioni del presidente Usa Donald Trump sulla possibile firma di un accordo con l'Iran già da questo fine settimana. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dell'1,40% a quota 65.113,78, con un guadagno di 896 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, a 160,10, e a 185,30 sull'euro. (ANSA).