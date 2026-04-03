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- TOKYO, 03 APR - La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in aumento, nonostante l'ascesa delle quotazioni del petrolio, mentre vanno avanti le trattative tra l'Iran e i Paesi che non comprendono gli Stati Uniti, per una graduale apertura dello Stretto di Hormuz. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dell'1,35%, a quota 53.169,77, aggiungendo 706 punti. Sul fronte valutario lo yen si indebolisce sul dollaro, a 159,40, così come sull'euro, ad un livello di poco superiore a 184.