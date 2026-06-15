(ANSA) - TOKYO, 15 GIU - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in sostenuto aumento, dopo l'annuncio della firma di un accordo tra Iran e Stati Uniti che si propone di sancire la fine delle ostilità tra i due Paesi nel conflitto in Medio Oriente e la riapertura dello Stretto di Hormuz, rimuovendo il blocco navale operato da Washington: una notizia che fa scendere il prezzo del petrolio Brent sotto gli 85 dollari al barile. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dell'1,30% a quota 66.878,93, con un guadagno di 858 punti. Sul mercato dei cambi lo yen recupera terreno sul dollaro a 159,90 ed è stabile a 185,60 sull'euro. (ANSA).