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- TOKYO, 21 MAG - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in territorio positivo, in scia alla accelerazione degli indici azionari Usa, con gli investitori che guardano con rinnovato ottimismo alle negoziazioni in corso tra Iran e Stati Uniti, per una possibile cessazione del conflitto in Medio Oriente, mentre il prezzo del petrolio arretra progressivamente. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dell'1,03% a quota 60.421,47, con un aumento di 617 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si mantiene stabile sul dollaro, a un valore di 158,90, e sull'euro a 184,70.