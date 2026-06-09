(ANSA) - TOKYO, 09 GIU - La Borsa di Tokyo tenta un recupero dopo la drastica correzione di inizio settimana e avvia la seduta in rialzo, con gli acquisti che si concentrano sulla tecnologia e mentre gli investitori monitorano gli sviluppi dei negoziati in Medio Oriente e i tentativi per garantire lo stop delle ostilità tra Iran e Israele. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,97% a quota 64.643,96, aggiungendo 619 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta sul dollaro a 160,10, mentre è poco mosso sull'euro a 184,60. (ANSA).