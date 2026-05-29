(ANSA) - TOKYO, 29 MAG - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in aumento, sulle aspettative di un raggiungimento di un accordo per un'estensione della tregua tra Iran e Stati Uniti, e la riapertura dello Stretto di Hormuz, nonostante la recente ripresa delle ostilità tra i due Paesi. Il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,81% a quota 65.214,93 e un guadagno di 521 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro, a 159,20, e sull'euro, a 185,60. (ANSA).