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- TOKYO, 15 MAG - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno più, seguendo il record fatto segnare dagli indici azionari statunitensi sulle indicazioni ottimistiche che arrivano dalle trimestrali della tecnologia, mentre prosegue il vertice a Pechino tra il presidente americano Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. In apertura l'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,41% a quota 62.909,69, con un guadagno di 255 punti. Sul fronte dei cambi lo yen prosegue la fase di indebolimento sul dollaro, a 158,30, mentre è stabile sull'euro, a 184,60.