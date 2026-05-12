- TOKYO, 12 MAG - La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più, con gli investitori che guardano ogni possibile sviluppo a livello diplomatico tra Iran e Stati Uniti per evitare la ripresa delle ostilità e favorire la riapertura dello Stretto di Hormuz, mentre il prezzo del petrolio Brent rimane saldamente sopra i 100 dollari al barile. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un lieve rialzo dello 0,28% a quota 62.590,65, aggiungendo 172 punti. Sul fronte dei cambi lo yen torna a rivalutarsi sul dollaro a 157,20 e sull'euro a 185,10.