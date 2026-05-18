- TOKYO, 18 MAG - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, con gli investitori che guardano allo stallo negoziale in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti dopo le ultime minacce del presidente Usa Donald Trump, mentre continua il blocco dello Stretto di Hormuz e il prezzo del petrolio si mantiene saldo sopra i 110 dollari al barile. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una variazione appena negatva dello 0,08% a quota 61.363,10, e una perdita di 46 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si deprezza leggermente sul dollaro, a 158,80, ed è stabile sull'euro, a 184,40.