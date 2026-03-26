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(ANSA) - TOKYO, 26 MAR - La Borsa di Tokyo inizia la seduta in lieve aumento, nonostante la cautela sul mercato azionario statunitense, con gli investitori che guardano ad ogni possibile segnale sui negoziati tra l'amministrazione Usa e l'Iran, che portino alla cessazione delle ostilità nel conflitto in Medio Oriente, a quasi un mese dall'inizio della guerra nella regione. Il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,16%, a quota 53.834,18, aggiungendo 84 punti. Sul fronte valutario lo yen si indebolisce sul dollaro, ad un valore di 159,30, ed è stabile sull'euro, a 184,20. (ANSA).