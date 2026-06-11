(ANSA) - TOKYO, 11 GIU - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in calo, dopo la correzione degli indici azionari statunitensi in linea con l'inasprirsi delle ostilità tra Iran e Medio Oriente e l'avanzata dell'occupazione del Libano da parte dell'esercito israeliano, mentre tornano a salire le quotazioni del greggio Brent, sopra i 93 dollari al barile. In apertura il listino di riferimento Nikkei mette a segno una variazione negativa dell'1,10% a quota 63.474,30, con una flessione di 704 punti. Sul mercato dei cambi prosegue l'indebolimento dello yen, sul dollaro a 160,50 e a 185,20 sull'euro. (ANSA).