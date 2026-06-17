(ANSA) - TOKYO, 17 GIU - La Borsa di Tokyo avvia la seduta col segno meno, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo il record di ieri che ha visto il raggiungimento per la prima volta di quota 70mila per il Nikkei dopo la firma dell'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti, e con il prezzo del petrolio Brent sotto gli 80 dollari al barile. In apertura l'indice di riferimento segna una flessione dello 0,53% a quota 69.034,77, con una perdita di 369 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 160,40 e cede terreno sull'euro a 186,20. (ANSA).