(ANSA) - TOKYO, 25 MAR - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in rialzo, malgrado la cautela presente sul mercato azionario statunitense, in scia all'ottimismo per una possibile apertura al dialogo tra l'amministrazione Usa e l'Iran, e una cessazione delle ostilità nel conflitto in Medio Oriente, mentre scendono le quotazioni del petrolio, appena sotto i 100 dollari al barile per il brent. Il listino di riferimento Nikkei avanza dell'1,56%, a quota 53.069,08, con un guadagno di 816 punti. Sul fronte valutario lo yen torna a indebolirsi sul dollaro, ad un livello di 158,70, e perde terreno anche sull'euro, a 184,40. (ANSA).