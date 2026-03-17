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(ANSA) - TOKYO, 17 MAR - La Borsa di Tokyo tenta un recupero dopo tre sedute consecutive in negativo, e apre gli scambi col segno più, con le tecnologia in accelerazione. Scendono sotto i 100 dollari le quotazioni del barile di petrolio, quando ancora prevale l'incertezza sul conflitto in Medio Oriente. In apertura il Nikkei segna un rialzo dello 0,90%, a quota 54.235,98, con un guadagno di 484 punti. Sul fronte dei cambi lo yen perde terreno sul dollaro, a 159,40, ed è stabile sull'euro a 182,90. (ANSA).