(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Borse europee positive nel finale insieme agli indici Usa. Madrid guadagna il 2,05%, Parigi il 2%, Milano l'1,85%, Francoforte l'1,35% e Londra l'1%. Il forte calo del greggio Usa intorno ai 100 dollari al barile, mentre il Brent scende del 3,8% a 107,06 dollari, sostiene gli acquisti in vista della trimestrale di Nvidia, cruciale per il settore tecnologico, e dei verbali dell'ultimo comitato federale della Fed. Si assesta a 73 puti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 13 punti al 3,83%, quello tedesco di 8,8 punti al 3,1%, quello francese di 11,1 punti al 3,72%, quello inglese di 13,8 punti al 4,99% e quello Usa di 10 punti al 4,56%. Gira in calo il dollaro a 86,1 centesimi di euro e 74,49 penny, mentre l'oro riprende a salire (+0,66% a 4.524,7 dollari l'oncia). Corrono i produttori di semiconduttori Stm (+6,25%), spinto dal rialzo del prezzo obiettivo da parte degli analisti di Mizhuo, a Asml Holding (+6,45%), che rientra fra i titoli preferiti da Ubs. Seguono i titoli della difesa con Hensoldt (+8,5%), Rolls-Royce (+4,15%) e Leonardo (+2%). Bene anche i produttori di materiale elettrico Prysmian (+2%), Nexans (+2,2%) e Legrand (+3,3%), mentre scivolano Diasorin (-2,75%) nel giorno del piano strategico al 2030, e Nexi (-1,7%). Gira al rialzo Stellantis (+1,4%) dopo l'annuncio di una collaborazione negli Usa con Jaguar-Land Rover alla vigilia dell'Investor Day. Accelerano i bancari SocGen (+3,62%), Commerzbank (+3,05%) nel giorno dell'assemblea, Unicredit (+2,5%), Intesa (+2,15%), Banco Bpm (+2,1%) e Mediobanca (+1,45%). (ANSA).