(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Prevale l'ottimismo sull'arrivo di un accordo tra Usa e Iran sulle principali borse europee a metà seduta. con i future Usa positivi. La migliore è Madrid (+0,85%), partita in calo ma subito rimbalzata, seguita da Milano e Parigi (+0,7% entrambe), Londra (+0,2%) e Francoforte, che appare invariata. Diffusi oggi i dati sull'inflazione di Italia, Francia, che ha diffuso anche il Pil, e Germania, i cui disoccupati sono scesi sotto quota 3 milioni. Scende a 87,3 dollari al barile il greggio Usa (-1,8%) e a 92 dollari il Brent (-1,82%), mentre il gas oscilla intorno ai 47 euro al MWh. Balza l'oro (+3,55% a 4.538,71 dollari l'oncia) e si indeboliscono l'euro e la sterlina rispettivamente a 1,16 e 1,34 dollari. Scende a 70,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,2 punti al 3,67% e quello tedesco di 0,3 punti al 2,96%. Cresce il comparto del lusso con Richemont (+2,42%), Burberry (+2,38%), Cucinelli (+2,28%) e Moncler (+1,85%). Svettano le compagnie aeree Lufthansa (+3,14%), Air France-Klm (+2,8%), Ryanair (+1,65%), British-Iberia (+1,6%) e easyJet (+1,5%). Salgono i bancari Bbva (+2%), SocGen (+1,9%), Unicredit (+1,44%), Intesa (+1,22%), Bnp (+1,15%), Mediobanca (+1,1%), Mps (+1%) e Commerzbank (+0,7%). In ordine sparso i petroliferi Eni (-0,9%), Shell (-0,12%), TotalEnergies (-0,08%) e Bp (+0,3%). In campo automobilistico secondo giorno di rimbalzo per Ferrari (+1,67%) dopo il flop di martedì scorso a seguito della presentazione della nuova 'Luce' a batterie. Acquisti su Stellantis (+1,46%) sull'onda lunga delle vendite in Europa, più caute Renault (+0,7%) e Volkswagen (+0,4%). (ANSA).