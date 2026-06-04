(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Pochi spunti sui mercati azionari del Vecchio continente che, in attesa di novità concrete dal Medio Oriente, hanno comunque segnato una giornata positiva. La Borsa migliore è stata ampiamente quella di Parigi, che ha chiuso con un aumento dell'1,1%, grazie soprattutto ai titoli dei satelliti e della Difesa, con EssilorLuxottica che è salita del 3,8% a 176 euro dopo la notizia di intesa tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico nel percorso di riassetto di Delfin. Solidi i listini di Francoforte e Madrid in rialzo di mezzo punto percentuale. Più caute Milano, Londra e Amsterdam, comunque positive dello 0,2% finale. Nel settore dell'energia prezzo del gas stabile sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a luglio ha chiuso di qualche frazione sotto la parità (-0,1%) a 48,8 euro al Megawattora. Petrolio in calo del 3% a 93 dollari al barile. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è piatto: il differenziale ha concluso la seduta a 74,5 punti base contro i 74,6 dell'avvio. Sul fronte valutario in rialzo dello 0,2% a quota 1,162 l'euro contro il dollaro. In questo clima, tra i titoli maggiori di Piazza Affari, spicca il rialzo del 7,2% di Diasorin dopo indiscrezioni da parte del sito finanziario Betaville su voci di mercato di un interesse sul gruppo, fino a un ipotetico take over, anche se non è la prima volta che il sito parla di Diasorin all'interno delle dinamiche di Mergers and acquisitions nel settore. Bene anche Brunello Cucinelli, Fineco e Azimut saliti dei oltre due punti percentuali. Tranquille in genere le banche, in calo dell'1,3% Pirelli, che ha respinto le affermazioni della società di ricerca americana Grizzly Research, che nella notte ha pubblicato un report sui rapporti con la Russia del gruppo della Bicocca, accusandolo, tra l'altro, di vendere pneumatici all'esercito di Mosca. Deboli Stm e Prysmian, che hanno ceduto più di due punti percentuali. (ANSA).