(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Piazza Affari si muove in territorio negativo dopo i primi scambi, in linea con le altre Borse europee, preoccupate per la situazione in Medioriente, dove l'offerta di una soluzione negoziale da parte degli Usa non è stata raccolta dall'Iran. L'indice Ftse Mib cede lo 0,7% in scia alle vendite su Avio (-2,3%), Stellantis (-1,8%), Prysmian (-1,8%), Mediolanum (-1,8%) e Nexi (-1,6%), che ieri ha sostituito l'ad Paolo Bertoluzzo con il cfo Bernardo Mingrone. Male anche Inwit (-1,3%), dopo che è emerso che anche Tim (-0,5%) riunirà nel weekend il cda per valutare il recesso dagli accordi di affitto pluriennali delle torri. Vendite su tutte le banche con in testa Unicredit (-1,4%), Intesa (-1,1%) e Mps (-1,1%), che ieri ha revocato le deleghe all'ad, Luigi Lovaglio. In controtendenza, invece, Eni (+1,4%), che beneficia del rialzo del prezzo del petrolio, e Ferrari (+0,5%). (ANSA).