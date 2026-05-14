(ANSA) - MILANO, 14 MAG - La Borsa di Milano si consolida insieme all'Europa a metà seduta. Il Ftse Mib sale dello 0,82% a 49.882 punti. A dare slancio A2a (+3,6%) in allungo dopo la trimestrale. Sale ancora Stellantis (+3%) dopo l'interesse di Byd per gli stabilimenti in Europa. A seguire St (+2,35%). Tra gli altri sono ben comprate Tim (+1,92%), Mediolanum (+1,87%), Poste (+1,71%), Bper (+1,68%). Sotto vendita restano i titoli dell'energia con le incertezze legate ancora alla chiusura dello Stretto di Hormuz. Snam perde l'1,19% all'indomani dei conti. Fiacche Eni e Prysmian (entrambe -0,36%). Lo spread tra Btp e Bund resta in calo nell'area dei 73 punti base con il rendimento del decennale italiano che scende sotto il 3,8%. (ANSA).