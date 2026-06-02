(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Si conferma in rialzo Piazza Affari sul finire della mattinata, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,2% a 50.372 punti. Si assesta a 71,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 6,4 punti al 3,67%, quello tedesco di 4,3 punti al 2,96% e quello francese di 5,6 punti al 3,57%. In luce Stm (+11,33%), che ha rivisto al rialzo le stime sui ricavi da Data Center per il 2026, con il possibile raddoppio nel 2027. La segue Prysmian (+3,05%), anch'essa attiva nel settore dei data center mentre recupera terreno Ferrari (+1,79%), penalizzata recentemente dalla presentazione della 'Luce', il primo modello del Cavallino Rampante a batterie. Acquisti su Moncler (+1,45%), Generali (+1,2%), Lottomatica (+1,15%), Intesa (+1,1%) e Unicredit (+1%),, che annuncia oggi i risultati parziali dell'Ops su Commerzbank in scadenza il prossimo 16 giugno. Le attese di un accordo tra Usa e Iran frenano il settore della difesa da Avio (-2,64%) a Fincantieri (-2%) e Leonardo (-1,3%). In calo anche Buzzi ((-1,6%), Unipol (-0,95%), Eni (-0,75%) e Snam (-0,5%). Contrastate Mediobanca (+0,1%) ed Mps (-0,32%), mentre riduce il rialzo iniziale Stellantis (+0,35%), che ha confermato l'investimento di 1 miliardo in Francia per produrre auto elettriche. (ANSA).