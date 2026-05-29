(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Mantiene la rotta in territorio positivo Piazza Affari dopo oltre 2 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,41% a 50.027 punti. In aumento del 3,2% l'inflazione su base annua in maggio, in linea con le stime. In calo a 71 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,7 punti al 3,66%, e quello tedesco di 0,8 punti al 2,95%. Svetta il lusso con Cucinelli (+3,28%) e Moncler (+2,31%), bene Nexi (+2,44%) e Stellantis (+1,44%) sull'onda lunga delle vendite di auto in Europa mentre rimbalza nuovamente Ferrari (+1,4%), al secondo rialzo dopo lo scivolone di martedì scorso a seguito della presentazione della Luce. In rialzo Mediobanca (+1,15%), Poste (+1,05%), Mps (+1%) e Tim (+0,95%), insieme a Unicredit e Intesa (+0,9% entrambe). Proseguono le vendite su Prysmian (-2,1%) ed Eni (-1,33%), frenata dal calo del greggio. Segno meno anche per Fincantieri (-1%), Tenaris (-0,7%) e Saipem (-0,5%). Fincantieri i invece Avio (-2,5%), Avio (-2,3%), Tenaris (-1,15%) ed Eni (-0,95%), frenata dal calo del greggio. Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di Seri (+0,18%) e Bff (+9,66%), deboli invece Ops (-12,61%) , D'Amico (-4%) e Technoprobe (-2,75%). (ANSA).