(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Piazza Affari riduce il calo dopo 30 minuti di scambi, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,1% 49.850 punti. Si assesta sotto i 77 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,1 punti al 3,82%, quello tedesco di 1,4 punti al 3,5% e quello francese di 1,7 punti al 3,82%. Il risiko bancario ripartito nel fine settimana spinge Mps (+9,69%) e Mediobanca (+8,65%), che sono prede sia di Intesa (-3,9%), in collegamento con Bper (+4,2%), che rileverà gli sportelli di Rocca Salimbeni, sia di Banco Bpm (-1,21%). Acquisti anche su Generali (+1,62%), debole invece Unicredit (-1,05%), poco mossa Unipol (-0,3%). Sul listino dei titoli principali salgono anche Eni (+1,02%) e Saipem (+0,65%), per effetto del rialzo del greggio, Poste (+1%), Tim (+0,76%) ed Stm (+0,54%). Deboli Buzzi (-1,96%), Stellantis (-1,7%), Diasorin (-1,6%) e Avio (-1,05%). (ANSA).