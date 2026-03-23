(ANSA) - MILANO, 23 MAR - La Borsa di Milano, così come il resto delle Piazze europee, è in recupero dopo la tregua di 5 giorni annunciata dal presidente Usa Donald Trump in seguito "colloqui molto buoni" con l'Iran. Il Ftse Mib estremamente volatile, sale dello 0,6% a 43.147 punti. Lo spread tra Btp e Bund, arrivato a 84 punti dopo un balzo a 104 punti, è nell'area dei 95 punti. Il rendimento del decennale italiano cala al 3,97 per cento. A Piazza Affari è sempre in testa Tim (+3,96 a 0,59 euro) che prova ad avvicinarsi ai 63,5 dell'offerta di Poste che, invece, cede l'8%. Sempre sotto pressione Diasorin (-11,3%) bocciata dagli analisti di Mediobanca. Tra gli altri gira in positivo il credito con Unicredit (+3,6%) e Banco Bpm (+3,25%), quest'ultima in attesa della lista del Credit Agricole. Rialza la testa anche Mps (+2,4%) sotto la lente con le tensioni sulla governance dopo la terza lista con l'ad uscente Lovaglio indicato come ceo. (ANSA).