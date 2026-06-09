(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Milano svetta in Europa con il Ftse Mib che ha infrange la soglia record dei 51.200 punti con un rialzo del 2%. A spingere il listino su nuovi massimi è la fase del risiko bancario innescata dall'offerta di Intesa (+2,9%) e Unipol-Bper (+5,64 e +4,63% rispettivamente) su Mps (+3,38%) e a cascata su Mediobanca (+3,59%) e Generali (+1,75%). Destinata per gli analisti a prevalere sulla proposta arrivata a Siena da Banco Bpm (+3%) mentre il mercato scommette sul fatto che Unicredit (+3,62%) non rimarrà fermo. Ne beneficiano anche Poste (+3,74%) e Fineco (+3,69%), meno Banca Generali (+1,31%). In una panorama tutto in rialzo l'unico segno meno è di Iveco (-0,04%). Sono nel frattempo migliorate anche le altre borse europee con Parigi in aumento dello 0,96% e Francoforte dello 0,68% mentre resta indietro Londra (-0,2%). Sono del resto positivi i futures su Wall Street fa le maxi nuove quotazioni in arrivo e le speranza di pace fra Usa e Iran che fanno scendere il greggio sotto a 89 dollari al barile (-2,2%) (ANSA).