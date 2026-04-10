(ANSA) - MILANO, 10 APR - La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei ed in scia con i rialzi dei mercati asiatici. A Piazza Affari corre Cucinelli (+4,5%), dopo i risultati del trimestre e le prospettive per l'anno. Sale anche Prysmian (+2,4%), con Ubs che alza il target price. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 77 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,79%. Seduta positiva per Stm (+2,2%). Bene anche Nexi (+1,9%), Moncler (+1,5%) e Amplifon (+1,3%). Tra le banche si muovono in rialzo Bper (+0,3%), Mediobanca (+0,2%) e Mps (+0,1%). In negativo Unicredit (-0,4%) e Banco Bpm (-0,1%). In calo Leonardo (-2,7%), alle prese con il cambio della governance. Male anche Tenaris (-2,1%), Avio (-1,9%) e Saipem (-0,8%). Fiacche Fincantieri e Eni (-0,4%). (ANSA).