(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Il rialzo di un quarto di punto dei tassi da parte della Bce era già ampiamente previsto e i mercati del Vecchio continente hanno chiuso generalmente in rialzo: la Borsa migliore è stata quella di Amsterdam, che ha concluso con un aumento dell'1%, seguita da Milano salita dello 0,8% e da Madrid in crescita dello 0,8%. Positiva di mezzo punto percentuale Londra, con Parigi in rialzo dello 0,4% e Francoforte piatta. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è in leggerissima discesa: il differenziale ha concluso la seduta a 76,5 punti base contro i 77,7 dell'avvio, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,79%. Fiacco l'euro, in calo dello 0,2% a quota 1,151 contro il dollaro. Nel settore energia, in lieve calo sotto i 50 euro al Megawattora il gas, mentre il petrolio tra lievi alti e bassi cerca di recuperare quota 91 dollari al barile. In questo quadro in Piazza Affari tra i titoli principali spiccano Saipem e Stm, cresciuti del 5,7%, seguiti da Prysmian e Avio saliti rispettivamente del 4,8 e del 4,7%. Calme le banche, in ribasso dell'1,8% Inwit e del 2,2% Diasorin. (ANSA).