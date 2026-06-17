(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Piazza Affari chiude la seduta in rialzo, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,31% 52.595 punti e lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi in calo a 69,2 punti con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,1 punti al 3,62%, quello tedesco in calo di 0,2 punti al 2,92% e quello francese in rialzo di 0,6 punti al 3,67%. Sugli scudi Saipem e Banco Bpm (+2,92% entrambe), La prima ha presentato il progetto di fusione con Subsea7 alla Commissione Europea, che ha fissato il termine ultimo del 22 luglio per un pronunciamento, la seconda invece, in attesa di una risposta da Mps (+0,04%) sulla proposta di nozze, avrebbe in progetto di rilevare Bff Bank (+7,11%) insieme ad Amco. Brillante anche Unicredit (+2,43%), la cui Ops su Commerzbank si mantiene ancora a premio (+1,07%) a conclusione della prima parte e in vista dei tempi supplementari. Più caute Bper (+0,88%) e Intesa (+0,89%), quest'ultima alle prese con l'Opas su Siena. Pesanti Stellantis (-3,25%) sulla scia dei guai di Bmw (-8,34% a Francoforte) e di Volkswagen (-3,48%). La prima ha abbassato le stime sull'esercizio, mentre la seconda è oggetto di un'indiscrezione di stampa su un sondaggio tra i manager di Wolfsburg, che avrebbero espresso dubbi sulla capacità del gruppo di proseguire. Deboli anche Inwit (-3,12%), Diasorin (-2,83%), Avio (-2,78%), Ferrari (-2,54 %). Segno meno per Eni (-0,82%), con il greggio in rialzo ma comunque ben al di sotto delle quotazioni precedenti l'accordo tra Usa e Iran sul cessate il fuoco. (ANSA).