(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Piazza Affari appare positiva a meno di un'ora dalla chiusura. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,2% 52.525 punti, mentre scende a 70 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,1 punti al 3,62%, quello tedesco in calo di 0,2 punti al 2,92% e quello francese in rialzo di 0,6 punti al 3,67%. Sugli scudi Saipem (+2,67%), che ha presentato il progetto di fusione con Subsea7 alla Commissione Europea, che ha fissato il termine ultimo del 22 luglio per un pronunciamento. Acquisti sui bancari Banco Bpm (+2,29%), Unicredit (+2,21%) e Bper (+1,33%). Deboli invece Inwit (-3,93%), Ferrari (-2,95%), dopo il ribasso delle stime di Bmw sull'esercizio in corso, che frenano anche Stellantis (-2,8%). Frenano anche Avio (-2,7%) e Diasorin (-2,5%). Fiacca Eni (-0,2%), con il greggio in rialzo ma ben al di sotto delle quotazioni precedenti l'accordo tra Usa e Iran sul cessate il fuoco. (ANSA).