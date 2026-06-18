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(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Appare positiva Piazza Affari nei primi minuti di cambi. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,2% a 52.700 punti spinto da Generali (+1,75%) dopo l'indiscrezione del Sole 24 Ore su una possibile offerta di Unicredit (+0,62%) a Delfin, per rilevare un pacchetto del 10% di azioni del Leone offrendo in cambio il 5% in azioni proprie. Bene anche Prysmian (+1,47%) e Avio (+1,36%), mentre cedono Saipem (-1,7%), Buzzi (-1,5%), Moncler (-1,42%), Amplifon (-1,37%) e Tenaris (-1,04%). (ANSA).