(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Piazza Affari oscilla intorno alla parità dopo le prime contrattazioni, con il Ftse Mib che sale dello 0,08% sostenuto dai titoli dell'energia e dai tecnologici, in scia alle mosse di Nvidia nel campo dei chip per pc. Guida i rialzi Saipem (+2,6%), davanti a Prysmian (+2,2%), Tenaris (+1,8%), Stm (+1,7%) ed Eni (+1,3%). Le vendite si concentrano invece su Avio (-5%), che tira il fiato dopo il rally delle ultime sedute, Nexi (-2,2%), Fincantieri (-1,6%), Buzzi (-1,6%), Leonardo (-0,9%) e Lottomatica (-0,9%). Fiacchi i bancari con Banco Bpm (-0,7%) e Unipol (-0,6%). (ANSA).