(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Prevale il segno meno davanti agli indici delle principali Borse europee che tirano il fiato anche se i futures su Wall Street sono positivi. Prosegue il calo dei rendimenti dei titoli di Stato in vista della firma dell'accordo fra Usa e Iran e soprattutto della riunione Fed di questa sera, la prima del neo governatore Warsh da cui non sono oggi attesi cambiamenti dei tassi. Francoforte la peggiore (-0,25%) per lo scivolone di Bmw che perde il 9% dopo un tonfo di oltre l'11% a seguito del taglio della guidance che penalizza i titoli automobilistici. A Milano (-0,06%) Stellantis perde l'1,86%, Eni l'1,54% di pari passo con la flessione del petrolio ormai ben sotto la soglia degli 80 dollari al barile. Sul podio invece Banco Bpm (+1,46%), Leonardo (+1,39%) e Unicredit, impegnata nella partita con Commerzbank (+0,94%). Piatte Parigi (+0,02%) e Londra (-0,08%). Sul fronte valutario il dollaro resta debole e si indebolisce la sterlina per l'inflazione che ha visto una crescita in linea con il mese precedente al 2,8%, contro le previsioni di un rialzo al 3% confermando le attese che domani la Bank of England non tocchi i tassi. (ANSA).