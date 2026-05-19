(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Con l'attenzione degli operatori rivolta agli sviluppi nell'area del Golfo, oltre ai segnali dell'inflazione tra Europa e Stati Uniti, i mercati azionari del Vecchio continente hanno passato una giornata senza una direzione precisa. La Borsa migliore è stata quella di Francoforte, che ha chiuso con un rialzo dello 0,6%, seguita da Amsterdam in aumento dello 0,3%. Piatte sia Londra sia Parigi, mentre Madrid ha ceduto mezzo punto percentuale e Milano lo 0,6%. Qualche tensione sui titoli di Stato: lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha chiuso in crescita a 77 punti base contro i 74 dell'avvio, sfiorando la quota psicologica del 4% che non vede da fine marzo. I bond statunitensi a 30 anni hanno invece toccato un tasso del 5,17%, ai massimi dal 2007. Sul fronte dell'energia gas in rialzo del 3% a 52 euro al Megawattora, con il petrolio piatto sui 108 dollari al barile. In questo quadro in Piazza Affari, tra i titoli principali, Prysmian ha perso il 5%, Saipem il 3,1 e Amplifon il 2,5%. Nei bancari Mediolanum ha ceduto l'1,9%, mentre Unicredit alle prese con la partita Commerzbank ha segnato un ribasso finale dell'1,4%. Bene Ferrari salita del 3,4% e soprattutto Avio, che ha chiuso in crescita del 4,1% dopo il lancio con successo del satellite Smile. (ANSA).