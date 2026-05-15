(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Peggiora Piazza Affari dopo il dato sull'inflazione di aprile, in rialzo del 2,7% contro il +1,7% di marzo. L'indice Ftse Mib cede l'1,7% a 49.204 punti, frenato da Ferragamo (-18,9%) all'indomani della trimestrale. Pesa anche Stm (-4,8%) in linea con l'andamento del settore, ma corre Technoprobe (+36,17%), che ha aggiornato al rialzo le proprie stime sul 2027. Pesano Bper (-2,9%), Intesa (-2,56%), Banco Bpm (-2,25%), Mediobanca (-1,83%), Unicredit (-1,58%) ed Mps (-1,5%). Pochi i rialzi, limitati a Leonardo (+1,53%), Saipem (+0,67%), Tenaris (+0,37%) ed Eni (+0,35%). Sale a 75,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 9 punti al 3,86% e quello tedesco di 6,2 punti al 3,1%. (ANSA).