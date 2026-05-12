(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Si appesantiscono le Borse europee, con l'avvio debole di Wall Street dopo l'inflazione americana che ha accelerato ad aprile spinta dai prezzi dell'energia per la guerra in Medio Oriente. A impensierire gli investitori è la fragile tregua fra Usa e Iran mentre il petrolio è ormai tornato sopra la soglia dei 100 dollari al barile: il Wti segna un aumento del 3,5% oltre i 101 dollari, il Brent cresce della stessa percentuale verso 108 dollari al barile. Milano perde l'1,16% con Nexi sempre in coda nel paniere principale (-3,95). In controtendenza invece Mps e Mediobanca (+1,6% entrambe) dopo i conti di Siena sopra le attese e la conferma della guidance. Fa peggio Francoforte (-1,23%). Così come i mercati azionari scendono i titoli di Stato i cui rendimenti si confermano in aumento. I Treasuriens a 10 anni rendono il 4,45%, il Bund tedesco il 3,1%. Sale anche il rendimento del Btp (al 3,8%) e lo spread con l'omologo tedesco si porta a 76,7 punti base. (ANSA).