(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Piazza Affari peggiora a meno di un'ora dalla chiusura, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,33% a 44.311 punti e lo spread tra Btp e Bund tedeschi in crescita a 81,4 punti. Sale di 2,8 punti il rendimento annuo italiano al 3,77%, di 0,8 punti quello tedesco al 2,96% e di 2,5 punti quello francese al 3,65%. Scivolano Fincantieri (-3,42%), Prysmian (-2,92%), Stellantis (-2,35%) e Unicr5edit (-1,85%). Sugli scudi Sapem (+3,1%), Eni (+2,25%), Inwit (+2,12%) ed Enel (+2%). In rialzo il greggio (Wti +0,72% a 96,43 dollari al barile e Brent +1,2% a 101,67 dollari al barile). Inverte la rotta anche il gas naturale (+0,25% a 51 euro al MWh) sulla piazza Ttf di Amsterdam. (ANSA).