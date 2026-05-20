(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Nei primi scambi Piazza Affari conferma l'avvio attorno alla parità, sostanzialmente in linea con le altre Borse europee. Gli operatori attendono sviluppi dall'area del Golfo persico e sembrano guardare soprattutto al settore hi tech, dove gli analisti vedono una possibile mancanza di chip per alimentare l'industria dell'Intelligenza artificiale. In questo clima Stm è il titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione di Milano, con un rialzo del 2,2%, seguito da Tenaris in crescita dell'1,8%. Generalmente piatte le banche, in calo dell'1,4% Nexi e Diasorin. (ANSA).