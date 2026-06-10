(ANSA) - MILANO, 10 GIU - La Borsa di Milano (+0,6%) prosegue in rialzo, con la spinta del risiko bancario. A Piazza Affari in luce Stm (+2,3%), promossa da BofA, e Nexi (+2,7%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 75 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,8%. Tra i titoli coinvolti nel consolidamento Mps (+2,5%), dopo l'opas di Intesa (-0,6%).Positiva anche Mediobanca (+2%), Banco Bpm (+1%), Unicredit (+0,9%), Unipol (+0,8%), Generali (+0,1%). In controtendenza Bper (-0,2%). Seduta positiva anche per Ferrari (+1,4%), Leonardo (+1,3%) e Tim (+1,1%). Scivola Prysmian (-1,5%). In flessione Fineco (-0,4%) e Campari (-0,3%). (ANSA).