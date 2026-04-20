(ANSA) - MILANO, 20 APR - La Borsa di Milano prosegue in territorio negativo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari pesa anche lo stacco del dividendo per otto società del listino principale (Banco Bpm, Campari, Ferrari, Prysmian, Unicredit, Banca Mediolanum, Mediobanca, Iveco). Il Ftse Mib scende dell'1,4% a 48.220 punti. In fondo al listino Buzzi (-3,4%). Male anche Stellantis e Lottomatica (-2,8%) e Fincatieri (-2,2%). Tra le banche in rosso Intesa (-1,9%) mentre è poco mossa Mps (+0,09%). Vendite su Tim (-0,7%) e Poste (-1,3%). Seduta positiva per l'energia, spinta dai rialzi del petrolio e del gas. Sale l'Eni (+3,2%), Italgas e Tenaris (+1,6%), Snam e Saipem (+0,9%). In luce Nexi (+2,5%). Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund è stabile a 74 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,72 per cento. (ANSA).