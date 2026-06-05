(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Chiusura in calo per Piazza Affari, con il listino milanese che risente delle forti perdite innescate a Wall Street dai timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,56%, appesantito dalle vendite su Stm (-5,9%), che ha scontato la battuta d'arresto dei titoli tecnologici. Male anche Prysmian (-3,5%), Stellantis (-3,2%) e Unicredit (-1,4%), in una seduta debole anche per Banco Bpm (-0,7%) e Intesa (-0,3%). In controtendenza, invece, Mps (+0,8%) e Mediobanca (+0,9%), grazie alla promozione di Equita, positiva anche su un'aggregazione di Siena con il Banco. In testa al Ftse Mib si collocano Inwit (+3,3%), Italgas (+3,1%), Hera (+2,1%), Campari (+2%) e Terna (+1,8%), in una seduta positiva per tutte le utilities. (ANSA).