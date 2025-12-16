(ANSA) - MILANO, 16 DIC - La Borsa di Milano segue l'andamento del resto delle altre Piazze europee e gira in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,18% ma tiene i 44 mila punti. Leonardo è sempre la peggiore (-4,7%) con i titoli della difesa che flettono con i venti di pace tra Mosca e Kiev. Sul versante opposto resta l'evidenza di Fineco (+2,18%) in prima fila. A seguire Brunello Cucinelli (+1,39%), Moncler (+1,2%) e Tim (+1,1%). Fuori dal paniere principale Fincantieri si conferma sotto vendita (-9,48%) nel giorno del piano, complici anche le difficoltà del settore della difesa e una proroga del finanziamento a Virgin Cruises per l'acquisto di una nave. Dimezza la corsa la Juventus (+2,3%), con il titolo che viaggia ai 2,66 euro dell'offerta di Tether. (ANSA).